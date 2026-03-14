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14 de março de 2026 às 20:33

Tempestade de poeira cobre Gaza e autoridades alertam população

Uma intensa tempestade de poeira cobriu a Faixa de Gaza, com nuvens densas de pó a reduzir drasticamente a visibilidade. Equipas de emergência aconselharam os residentes, sobretudo pessoas com problemas respiratórios, a permanecerem em casa e a protegerem-se do ar carregado de partículas.

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