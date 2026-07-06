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06 de julho de 2026 às 17:59

“Solicitei uma revisão por parte da FIFA”: Trump confirma ter contestado cartão vermelho a jogador dos EUA

Donald Trump revelou que contactou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir a revisão do cartão vermelho mostrado ao avançado norte-americano Folarin Balogun, esta quinta-feira. O presidente norte-americano afirmou que a ação “não foi uma falta”, que “nem sequer foi uma infração”, e considerou injusto que o jogador fique suspenso para o jogo seguinte, contra a Bélgica.

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