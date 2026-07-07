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07 de julho de 2026 às 20:05

“Não podemos continuar a depender excessivamente dos EUA”: secretário-geral da NATO apela a maior autonomia europeia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defendeu, esta terça-feira, que os países europeus devem assumir um papel mais ativo na sua própria defesa, durante uma intervenção em Ancara, na Turquia.

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