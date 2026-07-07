Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de julho de 2026 às 20:06

“Fiquei muito desiludido com a NATO”: Trump volta a criticar falta de apoio dos aliados aos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a criticar a NATO, esta terça-feira, afirmando ter ficado "muito desiludido" com a resposta dos aliados europeus durante o conflito com o Irão, questionando o compromisso da aliança com a defesa mútua.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30