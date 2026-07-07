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07 de julho de 2026 às 20:08

“É um bom começo”: advogado de Marine Le Pen reage à decisão do tribunal

O advogado de Marine Le Pen reagiu à decisão do Tribunal de Recurso de Paris, esta terça-feira, que mantém a líder da extrema-direita francesa elegível para as presidenciais de 2027, mas impõe o uso de pulseira eletrónica após a condenação por desvio de fundos públicos. A defesa afirmou que vai analisar a deliberação antes de decidir os próximos passos.

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