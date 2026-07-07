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07 de julho de 2026 às 19:13

Raposa é resgatada com vida de poço com quatro metros de profundidade em Espanha

Uma raposa foi resgatada com vida de um poço com cerca de quatro metros de profundidade, esta terça-feira, na província de Alicante, em Espanha. Após uma operação de resgate, o animal foi avaliado pelas autoridades e devolvido ao seu habitat natural por não apresentar ferimentos graves.

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