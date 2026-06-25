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25 de junho de 2026 às 17:45

Idoso protege mulher ao sentir casa a abanar durante sismo na Venezuela

Uma câmara de vigilância registou o momento em que um casal idoso foi surpreendido pelo sismo, esta quarta-feira, em Caracas, na Venezuela. Ao sentir os primeiros abalos, o homem aproximou-se da mulher e tentou protegê-la enquanto o edifício tremia.

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