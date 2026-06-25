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25 de junho de 2026 às 16:45

“Perdemos tudo, tudo mesmo”: residente de La Guaira relata destruição após sismos na Venezuela

Dois grandes sismos atingiram a Venezuela, esta quarta-feira, deixando marcas profundas em La Guaira, uma das zonas mais afetadas. Cristian Carreño, morador da região, descreve o momento em que perdeu tudo e recorda quem ainda poderá estar preso nos escombros.

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