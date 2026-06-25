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25 de junho de 2026 às 16:25

Imagens aéreas mostram edifícios destruídos devido aos sismos em cidade costeira na Venezuela

Vários edifícios desabaram na cidade costeira de Catia La Mar, a norte da capital venezuelana, devido aos sismos que abalaram o país na noite de quarta-feira. Esta cidade está localizada no estado de La Guaira, um dos mais afetados pelos sismos.

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