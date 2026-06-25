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25 de junho de 2026 às 17:48

Filme da semana | A meteorologia ajudou o ‘Dia D’

Já em exibição nos cinemas, ‘Dia D: Sob Pressão’ relata a importância da meteorologia para o sucesso do desembarque na Normandia. Andrew Scott dá vida a James Stagg, o perito que vai aconselhar Eisenhower (Brendan Fraser) sobre o clima propício à ofensiva. É um jogo de tensão mais do que um filme de guerra.

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