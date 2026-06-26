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26 de junho de 2026 às 08:44

Sismos na Venezuela: “Temos de estar preparados, mas uma catástrofe será sempre uma catástrofe”, diz Carlos Moedas

O autarca de Lisboa explicou que a Câmara já avaliou mais de 1400 edifícios, viadutos e escolas da cidade e chegou à conclusão de que 10% precisa de reforço sísmico. Segundo Carlos Moedas, o viaduto da Avenida João XXI foi fechado “por questões de segurança sísmica”.

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