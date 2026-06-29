Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de junho de 2026 às 22:30

“O terrorismo está a evoluir e temos de evoluir com ele”: Guterres defende reforço do combate a novas ameaças

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou, esta segunda-feira, que conflitos, pobreza e o uso indevido de novas tecnologias estão a criar condições para o crescimento do terrorismo. Durante a Semana do Combate ao Terrorismo, nas Nações Unidas, defendeu que é necessário adaptar as estratégias para enfrentar ameaças em constante evolução.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30