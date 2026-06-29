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29 de junho de 2026 às 20:30

Fãs brasileiros fazem festa em Houston antes do jogo decisivo frente ao Japão

Centenas de adeptos brasileiros reuniram-se, esta segunda-feira, em Houston para apoiar a seleção antes do confronto com o Japão no Mundial 2026.

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