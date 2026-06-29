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29 de junho de 2026 às 21:00

Cheias intensas deixam bairros submersos após fortes chuvas no Gana

Fortes chuvas provocaram inundações em várias zonas de Acra, no Gana, esta segunda-feira, deixando ruas submersas e algumas vias intransitáveis. Equipas da Organização Nacional de Gestão de Desastres realizaram operações de resgate para retirar moradores das zonas afetadas.

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