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29 de junho de 2026 às 21:30

Explosão violenta deixa casa em ruínas na Pensilvânia

Uma explosão violenta destruiu completamente uma casa em Sellersville, no estado norte-americano da Pensilvânia, esta segunda-feira. Um trabalhador que estava no local conseguiu escapar apenas com ferimentos ligeiros, enquanto as autoridades investigam as causas do incidente.

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