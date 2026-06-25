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25 de junho de 2026 às 12:15

Sismo na Venezuela: Momentos de pânico no aeroporto de Caracas

O aeroporto internacional de Caracas foi encerrado na sequência do forte sismo que atingiram a Venezuela esta quinta-feira. Os abalos provocaram danos na infraestrutura do terminal, incluindo o desabamento de parte do teto, o que levou à suspensão de todos os voos. Nas redes sociais foram partilhadas imagens que mostram momentos de pânico com passageiros a fugirem. As autoridades mantêm o aeroporto encerrado enquanto estão a ser feitas avaliações à segurança do edifício e prosseguem as operações de emergência em várias zonas do país.

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