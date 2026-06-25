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25 de junho de 2026 às 11:45

Desespero e destruição após sismos abalarem a Venezuela

A Venezuela foi atingida por dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5, na noite de quarta-feira, que fizeram dezenas de mortos e centenas de feridos. Vários edifícios ficaram destruídos.

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