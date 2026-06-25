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25 de junho de 2026 às 12:00

"É um momento difícil": madeirense tem familiares na Venezuela e diz que há muitos portugueses que estão incontactáveis

Carlos Fernandes vive na ilha da Madeira, mas tem familiares na Venezuela que "graças a Deus" conseguiu contactar. O homem disse à CMTV que tem a informação que dois prédios onde residiam madeirenses colapsaram.

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