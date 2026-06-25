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25 de junho de 2026 às 13:00

O momento em que teto de aeroporto desaba após sismos na Venezuela

Um vídeo gravado no interior do Aeroporto Internacional de Maiquetía - Simón Bolívar, na Venezuela, mostra o momento em que parte de teto desaba o rasto de destruição provocados pelos dois sismos que abalaram o país na quarta-feira à noite.

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