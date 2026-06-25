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25 de junho de 2026 às 12:45

O momento em que edifício desaba e moradores fogem após sismos na Venezuela

Imagens partilhadas online mostram o momento em que um edifício desaba e os moradores fogem em busca de abrigo em El Junquito, nos arredores de Caracas, após os dois sismos que abalaram a Venezuela na quarta-feira à noite.

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