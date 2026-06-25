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25 de junho de 2026 às 12:30

"Ficaram sem teto": comunidade luso-venezuelana que vive na Madeira preocupada com familiares que estão na Venezuela

Moisés da Silva fala à CMTV sobre a "catástrofe" que aconteceu esta quarta-feira e que provocou a morte de mais de 100 pessoas.

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