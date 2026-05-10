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10 de maio de 2026 às 16:00

"Será difícil manter os jogadores ligados nestes 15 dias": Rui Borges e o "balão cheio e vazio"

Ciente de que o grupo de trabalho chega a este final de temporada "fisica e mentalmente" desgastado, Rui Borges pediu aos jogadores para estarem "ligados" até o Sporting disputar as três finais que ainda tem no presente calendário. Eis a declaração do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave.

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