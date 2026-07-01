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01 de julho de 2026 às 19:34

Seleção do Irão é recebida em festa ao regressar a casa após eliminação do Mundial

A seleção de futebol do Irão regressou a Teerão, esta quarta-feira, depois de ser eliminada do Mundial. A equipa deixou a competição após três empates na fase de grupos e uma despedida marcada por frustração, depois de ficar a depender de outros resultados para seguir em frente.

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