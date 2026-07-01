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01 de julho de 2026 às 19:51

Dois mortos e cerca de 20 feridos em acidente com autocarro em autoestrada de Nova Iorque

Um violento acidente envolvendo um autocarro e vários automóveis numa autoestrada em Nova Iorque, provocou dois mortos e cerca de duas dezenas de feridos. A circulação esteve interrompida durante horas devido às operações de socorro e remoção dos destroços.

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