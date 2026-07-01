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01 de julho de 2026 às 18:50

Macron recebe António José Seguro no Palácio do Eliseu

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu esta quarta-feira o Presidente da República, António José Seguro, no Palácio do Eliseu, em Paris, para um almoço de trabalho dedicado ao reforço das relações bilaterais entre França e Portugal.

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