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01 de julho de 2026 às 20:34

Freiras brasileiras celebram vitória do Brasil frente ao Japão no Mundial com muita animação

As freiras do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados, no Brasil, tornaram-se virais após partilharem um vídeo da celebração com entusiasmo da vitória da seleção brasileira frente ao Japão no Mundial, esta terça-feira.

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