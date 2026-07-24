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24 de julho de 2026 às 13:47

"Se sentisse que não tinha condições para continuar, não estava aqui a desempenhar o meu trabalho", diz Luís Neves

O ministro da Administração Interna reiterou ainda que, a seu tempo, prestará esclarecimentos sobre as obras numa sua casa e do atrelado encontrado na empresa do construtor que fez os trabalhos.

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