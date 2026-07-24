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24 de julho de 2026 às 14:20

Espanha declara emergência nacional devido aos incêndios florestais em Madrid e Ávila

O governo espanhol declarou, esta sexta-feira, estado de emergência nacional devido aos incêndios florestais que já obrigaram a retirar cerca de 10 mil pessoas na região de Madrid. O fogo continua a lavrar nos municípios de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, em Madrid, e Burgohondo, em Ávila.

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