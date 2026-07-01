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01 de julho de 2026 às 10:57

Saiba o que muda nas compras online via Shein ou Temu

A partir desta quarta-feira, não só vai sair mais caro comprar online em plataformas como a Shein ou a Temu, como receber as compras poderá demorar mais tempo devido à entrada em vigor de novas regras na UE.

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