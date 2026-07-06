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06 de julho de 2026 às 10:59

Rússia lança ataque com mísseis e drones contra Kiev

Pelo menos dez pessoas morreram e 46 ficaram feridas, na noite de domingo, num ataque russo com mísseis e drones contra a capital ucraniana, Kiev.

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