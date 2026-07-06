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06 de julho de 2026 às 12:30

Incêndio florestal na província espanhola de Castellón obriga a retirar 500 moradores de casa

Um incêndio florestal em Castellón, Espanha, obrigou a que 500 pessoas tivessem de ser retiradas de casa, este domingo.

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