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06 de julho de 2026 às 11:40

Autoridades russas usam cordas para resgatar 16 pessoas presas em teleférico

Dezasseis pessoas ficaram presas sobre o rio Volga na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, este domingo, quando os ventos fortes obrigaram à suspensão do serviço de teleférico que liga as duas margens do rio. Quatro cabines ficaram paradas no meio do rio e os passageiros tiveram de ser retirados pelas autoridades.

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