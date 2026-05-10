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10 de maio de 2026 às 14:45

Rui Borges: "Revolução no plantel na próxima época? Será o que o mercado ditar"

Questionado sobre a possibilidade de o Sporting promover uma "mini-revolução" no plantel da equipa principal no próximo verão, Rui Borges assumiu que as entradas e saídas dependerá sempre do que "o mercado [de transferências] ditar". Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, o técnico dos leões falou ainda sobre a importância de garantir o 2.º lugar, até porque uma ida à Liga dos Campeões ou à Liga Europa terá sempre um impacto financeiro no clube.

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