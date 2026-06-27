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27 de junho de 2026 às 19:45

Repórter SÁBADO: Funcionária transferida da Escola Básica do Lumiar depois de denunciar atos violentos contra menor autista

Uma funcionária de uma escola pública denunciou atos violentos contra um menor autista e acabou transferida a apenas três semanas do final do ano letivo. José, de cinco, anos frequenta o jardim de infância da Escola Básica do Lumiar, em Lisboa, mas os pais recusam-se a enviá-lo às aulas. A escola e a Junta de Freguesia do Lumiar, responsável pelo afastamento da denunciante, negam as acusações, mas a família do menor apresentou queixa-crime contra uma assistente operacional e a educadora. Uma reportagem a não perder esta noite, no NOW.

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