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10 de maio de 2026 às 16:30

Rui Borges: "Lesões? Qualquer jogador que entra no Sporting é passado a pente fino"

Perspetivando já a próxima temporada e uma possível presença forte do Sporting no mercado de transferências, Rui Borges foi este domingo questionado sobre a eventualidade de o clube poder adotar em 2026/27 um critério ainda mais rigoroso na avaliação de possíveis reforços, especialmente no que diz respeito ao quadro clínico dos atletas. "Qualquer jogador que entra no Sporting é passado a pente fino", garantiu o técnico dos leões, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave.

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