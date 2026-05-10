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10 de maio de 2026 às 14:16

Rui Borges e os casos de tensão no Real Madrid: "Tenho a felicidade de ter um grupo que se respeita muito"

Os sucessivos casos de tensão no balneário do Real Madrid também foram um dos temas abordados na conferência de imprensa que Rui Borges deu este domingo e que serviu para fazer a antevisão ao Rio Ave-Sporting, da 33.ª jornada da Liga Betclic. Assumindo ser muito difícil gerir um grupo "com jogadores com grandes egos", dando o exemplo do Real Madrid, o técnico dos leões assumiu ter "a felicidade de ter um grupo que se respeita muito".

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