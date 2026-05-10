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10 de maio de 2026 às 15:10

Rui Borges e a renovação de Bragança: "Não passa pelo treinador. Há vários fatores que têm de se conjugar"

Daniel Bragança ainda tem mais um ano de contrato com o Sporting, mas o futuro do médio português foi este domingo tema na conferência de imprensa de Rui Borges. Durante a antevisão ao Rio Ave-Sporting, o técnico dos leões assumiu que a renovação de um jogador depende sempre de "vários fatores que têm de se conjugar", sem esquecer o caso de Hidemasa Morita, que está em final de contrato e perto da saída.

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