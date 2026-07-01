Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de julho de 2026 às 21:36

Robbie Williams surpreende fãs ao cantar um dos seus maiores êxitos nas ruas de Sevilha

O artista britânico Robbie Williams surpreendeu quem passava por uma rua de Sevilha, esta terça-feira, ao juntar-se a um músico de rua para cantar “Angels”, um dos seus maiores êxitos.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30