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01 de julho de 2026 às 22:00

Golpe de calor: quais os sintomas e o que fazer

O golpe de calor pode acontecer quando o corpo deixa de conseguir controlar a sua temperatura, sobretudo em períodos de calor extremo, chegando a passar dos 40 graus. Conheça os principais sintomas e saiba como agir.

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