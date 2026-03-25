Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de março de 2026 às 18:37

Ricciardi, o crítico à liderança de Salgado que ficará para sempre ligado à história do BES

O jornalista Hugo Neutel, coordenador da secção Empresas do Negócios, recorda a voz crítica de José Maria Ricciardi à liderança de Ricardo Salgado, as denúncias que fez ao Banco de Portugal e o sonho que deixou por cumprir: recuperar o nome da família Espírito Santo. José Maria Ricciardi morreu esta quarta-feira, aos 71 anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)