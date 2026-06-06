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06 de junho de 2026 às 22:48

Reunião da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde termina em pancadaria

Renúncia do ex-presidente socialista, Isaac Braga, suspeito de uso indevido de dinheiro da autarquia para fins pessoais, motivou os desacatos.

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