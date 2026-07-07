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07 de julho de 2026 às 16:00

O momento em que teto desaba num supermercado em New Jersey devido à chuva intensa

Imagens de videovigilância mostram o momento em que o teto de um supermercado desabou, esta segunda-feira, no estado norte-americano de New Jersey, devido à chuva intensa. Segundo as autoridades, ninguém ficou ferido.

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