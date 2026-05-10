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10 de maio de 2026 às 14:19

Repórter SÁBADO (Parte 2): Depoimentos e áudios inéditos comprometem Mafalda Livermore, ex-namorada de Bruno Mascarenhas

Não perca da 2.ª parte do Repórter SÁBADO sobre os clientes que acusam Mafalda Livermore, ex-militante do Chega e antiga namorada de Bruno Mascarenhas, de usar vítimas de violência doméstica, enquanto falsa advogada, para se envolver com um artista conhecido que preparava um concerto solidário. Para ver esta noite no NOW.

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