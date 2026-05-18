Sábado – Pense por si

Vídeos
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
18 de maio de 2026 às 14:04

Repórter SÁBADO na íntegra: Tráfico e consumo de droga destrói centro histórico do Porto

O centro histórico do Porto está a ser engolido pelo consumo e tráfico de droga a céu aberto. Os moradores falam em medo, violência e sensação de abandono. A equipa de investigação do Repórter SÁBADO infiltrou-se em algumas das ruas mais perigosas, frequentadas por traficantes e consumidores.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30