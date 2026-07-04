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04 de julho de 2026 às 20:12

Que incêndios estão ativos em Portugal? Este é o ponto de situação

Força Aérea atua com dois helicópteros no combate às chamas, depois do anúncio do Ministro da Defesa. O fogo de Vouzela é o que mais preocupa, com mais de 1200 bombeiros no combate e com a as chamas a ameaçarem a população.

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