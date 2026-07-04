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04 de julho de 2026 às 16:10

Professor de música em colégio de Sintra detido por abuso sexual de menor

Homem de 56 anos terá combinado encontrar-se com a menina de 11 anos numa sala sob pretexto de fotografar a aluna.

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