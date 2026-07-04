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04 de julho de 2026 às 20:06

Encontrado corpo de jovem de 16 anos desaparecido no rio Guadiana em Mértola

Vítima estaria com colegas de equipa. Estava a participar num torneio de futebol Sub-16 naquela localidade.

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