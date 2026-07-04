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04 de julho de 2026 às 15:50

Homem corta pulseira que o mantinha em domiciliária para chegar a vítima e é impedido pela PSP

Agressor de 36 anos, cortou pulseira que o mantinha em prisão domiciliária em Peso da Régua. Foi detido por investigadores antes de chegar à vítima, em Lisboa.

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