Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de julho de 2026 às 21:30

Incêndio florestal ameaça casas e reserva natural na Catalunha

Um incêndio florestal está a ameaçar habitações e uma reserva natural na província de Girona, em Espanha. As chamas, alimentadas pelo vento forte, mobilizaram centenas de bombeiros e obrigaram ao confinamento e à retirada de residentes.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30