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04 de julho de 2026 às 21:00

Filadélfia enterra cápsula do tempo para celebrar os 250 anos dos EUA

Uma cápsula do tempo com objetos enviados pelos 50 estados norte-americanos e territórios foi enterrada em Filadélfia para assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Só deverá ser aberta em 2276.

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